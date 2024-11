Edoardo Albinati inaugura ad Albino «Presente Prossimo»

Per trent’anni, ha lavorato come insegnante nel carcere di Rebibbia, ma ha anche partecipato a missioni umanitarie con l’UNHCR e INTERSOS in Afghanistan, Ciad, Niger e Serbia, traendone reportage pubblicati da Corriere della Sera, La Repubblica e The Washington Post. Ha scritto film per Matteo Garrone e Marco Bellocchio e, nel 2016, ha vinto il «Premio Strega» con «La scuola cattolica» (Rizzoli), da cui è stato poi tratto, nel 2021, il film omonimo per la regia di Stefano Mordini. Insomma, non ha bisogno di troppe presentazioni Edoardo Albinati che, in dialogo con Agostino Cornali, alle ore 18 di sabato 16 novembre, presso l’auditorium «Benvenuto e Mario Cuminetti» di Albino (Viale Aldo Moro, 4), inaugurerà «Presente Prossimo», festival letterario organizzato dal Sistema bibliotecario della Val Seriana che, da questo mese fino al 24 gennaio del nuovo anno, offrirà incontri con gli autori e workshop formativi.