I gesti di una «madre» che possono cambiare, in una sola estate, la vita di una bambina

L’abitudine muta in ritualità e la ritualità assume tratti pressoché fiabeschi e ogni fiaba che si rispetti, al proprio interno, racchiude una fase di iniziazione, affinché ogni cosa, come si legge a pagina 23, diventi «sempre qualcos’altro», trasformandosi «in un’altra versione di quello che era prima». Nel libro, a livello simbolico, si contano almeno tre momenti di iniziazione e hanno a che fare con l’acqua: quando alla bambina, appena arrivata dai Kinsella, viene fatto il primo bagno («Dopo un po’ mi sdraio nella vasca, e attraverso il vapore guardo la donna che mi strofina i piedi […], mi strofina i capelli e sciacqua via la schiuma»), quando si abbevera al pozzo («Tuffo il mestolo e me lo porto alle labbra. Quest’acqua è la cosa più fresca e pura che abbia mai assaggiato: sa di mio padre che se ne va […], di me che sono rimasta senza niente dopo che se ne è andato […]. Bevo sei volte e intanto esprimo il desiderio che questo posto […] possa essere per un po’ casa mia.») e quando, sempre al pozzo, rischia di morire («[…] mi abbasso con il secchio, lasciandolo galleggiare e riempirsi e affondare come fa la donna – ma quando allungo la mano per sollevarlo è come se un’altra come la mia sbucasse dall’acqua e mi tirasse dentro»).