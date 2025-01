La crescita dei gruppi di lettura: quando l’amore per i libri si sposa con il desiderio di relazione

Se si cita il vino, difficile non citare anche l’amore e la biblioteca di Seriate non ha certo perso tempo. Per San Valentino, ha difatti organizzato «Speed date letterario» (13 febbraio, ore 20.30, per iscrizioni: [email protected]): un evento gratuito pensato per gli adulti, per far scoccare in loro l’amore per libri sconosciuti (e forse non solo per quelli). «Quest’anno, abbiamo voluto sperimentare un tipo di promozione alla lettura differente – spiega Daniela Gandossi, responsabile della biblioteca di Seriate – Il gioco, per il quale è necessaria l’iscrizione, è molto semplice: ogni partecipante porta un libro da casa (un libro che, in bene o in male, ha segnato la sua vita, che è stato per lui una rivelazione) e, seduto a un tavolo, faccia a faccia, ne discute con uno degli altri lettori. A disposizione, ha dieci minuti per chiacchierare del volume, poi cambia tavolo. E via di seguito. Il fine è quello di far innamorare del nostro libro l’ascoltatore e, possibilmente, di innamorarci di quello dell’altro. Un modo divertente per condividere il piacere e, nel giorno in cui si festeggia l’amore, celebrare l’amore per la letteratura».