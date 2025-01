Volti immortali: alla scoperta delle storie dei monumenti del Centro Piacentiniano

Nonostante il Centro Piacentiniano abbia una concentrazione di statue e monumenti da far invidiare anche le più grandi città, troppo spesso passano sottotraccia: «Penso che questo fenomeno sia dovuto al fatto che li consideriamo ormai come degli arredamenti urbani. Le persone ci passano vicino e nemmeno li notano, andando sempre di corsa, un po’ come accade per le santelle, edicole votive che hanno attraversato i millenni per giungere fino a noi – sottolinea Lazzarini -. Andando all’estero non esistono monumenti del genere, eppure spesso non ci accorgiamo un po’ perché si è perso quel senso religioso presente in passato, un po’ perché ci passiamo davanti e manco ci accorgiamo che esistono».