Fra identità e alterità: ecco la XXXII edizione di Noesis

Giovan Battista Paninforni è il professore del Vittorio Emanuele che – con il sogno di estendere lo studio della filosofia anche agli istituiti tecnici – si inventò Noesis nel 1992. Un festival diventato di straordinario successo, insignito della medaglia d’oro e civica benemerenza nel 2018, che da oltre 30 anni porta a Bergamo i più bei nomi della filosofia, da quelli conosciutissimi anche al grande pubblico, come Massimo Cacciari, Silvano Petrosino o Diego Fusaro (su Fusaro torneremo poi) agli esperti di filosofia antica come Franco Ferrari, Mauro Messi, Maurizio Bettini. Anche in questa 32esima edizione non mancano i volti storici di Noesis, primo fra tutti Carlo Sini (quest’anno con un collegamento a distanza) e nemmeno grossi nomi non direttamente legati alla filosofia come l’ex direttore di Repubblica e La Stampa Ezio Mauro o lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa.