Eroico è partire, ma lo è ancora di più restare. San Antonio del Sur, 25 anni di missione

Fuori c’è un’ingegnera in agraria che ha la stessa età della missione di San Antonio e che punta a partire per qualche missione all’estero e per ora alleva qualche maiale per conto terzi. Fuori c’è un apicoltore che è caduto da cavallo mentre andava al lavoro e per arrivare al Pronto Soccorso con la spalla e la testa rotta ha impiegato un giorno intero perché non c’erano trasporti. Più un altro giorno per monitorare la testa e un altro per sistemare il braccio fratturato in tre punti.