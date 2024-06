Sawanneh, in cammino verso l’autonomia

Annuisce Sawanneh che, cresciuto in una famiglia musulmana, nel 2010 decide di battezzarsi, pur mantenendo i valori della sua cultura. «No drinking, no smoking: I live my life simple (non bevo, non fumo: vivo una vita in semplicità)» spiega, tenendo lo sguardo un po’ basso. A lui interessa vivere sereno: «No fighting» ripete più volte. Il volontariato in oratorio, la squadra di calcetto: Sawanneh è riuscito a costruirsi attorno a sé una rete di amicizie e solidarietà. Ora, racconta, è davvero felice: «They make me feel at home (Mi fanno sentire a casa)» dice, indicando Alessandra e Pietro.