Pietro Corna. La vita, l’arte e le armonie nascoste di un organaro

PC: La collaborazione tra le diverse figure professionali è essenziale per garantire che l’organo non solo si adatti visivamente al contesto, ma che funzioni anche acusticamente. La precisione nella progettazione e nella costruzione delle canne, così come il dialogo continuo con chi progetta la cassa dell’organo, sono elementi chiave che il costruttore deve coordinare attentamente. Una volta definito il progetto esecutivo, che rappresenta lo strumento su carta, utilizziamo spesso software di progettazione assistita da computer, come AutoCAD, per realizzare disegni dettagliati dell’organo, inclusi i piani per la disposizione interna e il posizionamento di tutti gli elementi, come i somieri e le canne. Questa fase progettuale è cruciale per passare poi alla costruzione vera e propria, che comprende lavorazioni in falegnameria per la cassa e le parti in legno, e la lavorazione dei metalli per le canne e altri componenti metallici.