Gruppi di lettura in biblioteca: leggere da soli per parlarne insieme

Oltre 30 quelli riconosciuti in provincia, a cui si aggiungono numerose realtà informali che si ritrovano anche in altre sedi, come nelle librerie. «Uno dei nostri obiettivi principali come biblioteche è proprio la promozione della lettura, stimolando la voglia di leggere all’interno della comunità, anche con questo tipo di attività – continua Rinaldi – una missione che comincia con le attività per bimbi e i genitori come “Nati per leggere” e continua con le iniziative nelle scuole di diverso grado con incontri e letture animate, a cui si aggiungono spazi per ragazzi. Non mancano anche proposte per adulti, tra cui festival come “Tierra!” (attualmente in corso), “Fiato ai libri”, “Presente Prossimo” o “Biblofestival”, in cui l’avvicinamento alla lettura accade nell’incontro dal vivo, con interviste agli autori, letture e conferenze».