Gioc’onda, il fantastico è «più vicino a noi di quanto non si pensi»

Parlando con Oscar, mi è sempre più chiaro come l’idea alla base dello spazio Gioc’onda sia quella di un laboratorio più che quella di un negozio. È come se Oscar fosse un artigiano che mette a disposizione dei clienti la sua esperienza, offrendo un servizio che va dal semplice consigliare libri al promuovere e creare prodotti d’intrattenimento. «Mi piace pensare a questo posto come a un luogo in cui la gente possa ritrovarsi per sperimentare qualcosa di nuovo. Se dei clienti entrano chiedendomi di provare un gioco nuovo, fornisco loro lo spazio in maniera totalmente gratuita. L’idea è quella di far affezionare la gente a questo posto. Ovviamente l’obiettivo finale è quello di vendere, però la volontà è quella di rendere il Gioc’onda uno spazio per la condivisione di esperienze, in cui non solo puoi acquistare il tuo libro o il tuo gioco preferito, ma anche informarti sull’autore e magari incontrarlo durante le presentazioni».