Nel segno delle tradizioni, con uno sguardo al futuro. Il Duca di Piazza Pontida racconta il Centenario

MM: L’anniversario di fondazione cade proprio il 15 marzo: in quella data, nel 1924, a distanza di due mesi dalla “goliardata” della notte di San Silvestro, avvenne la fondazione ufficiale con la stesura dello Statuto del Ducato, l’incoronazione del primo Duca e la proclamazione del primo presidente. In quell’occasione si assunse anche, come organo ufficiale del Ducato, «Il Giopì», pubblicato già a partire dal 1884 come giornale satirico. «Il Giopì», inoltre, costituisce attualmente l’unico esempio al mondo di giornale che porta il nome di una maschera. Per celebrare questo importante anniversario, il pomeriggio del 15 marzo presso Piazza Pontida ci sarà l’Annullo postale: sarà infatti aperto un ufficio per tutto il giorno. Alla sera, presso l’UCI Cinemas di Oriocenter, verrà proiettato un docufilm sulla storia del Ducato dal titolo «Cento anni insieme»: un percorso fatto di incontri e memorie, volti a raccontare ciò che il Ducato è stato, quello che rappresenta oggi e continuerà ad essere nel futuro. Il video-racconto, cercando di valorizzare i capisaldi del sodalizio, punta a raggiungere la popolazione bergamasca in forma globale per facilitare una rapida conoscenza del Ducato, raccontato con lo stile e la forma propria del tempo moderno.