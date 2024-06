Francesca “Fraffrog” Presentini, «mi immaginavo scrittrice, poi ho capito qual era il mio percorso»

FP: È onestamente molto difficile rispondere a questa domanda, perché oggigiorno ci sono lavori che vent’anni fa non c’erano e, giorno dopo giorno, nascono professioni e figure che fino al giorno prima non erano nemmeno previste. Personalmente, se oggi un ragazzo volesse iniziare a fare quello che faccio io, gli direi di fare semplicemente quello che gli piace. Sperimentare, creare, dedicarsi con intensità alla propria passione qualunque essa sia. Forse il più grande consiglio è quello di lasciarsi guidare da cosa ci piace fare e porci degli obiettivi a riguardo, in modo da poter valutare dopo ogni piccolo traguardo se è proprio quello il punto dove vogliamo arrivare o è soltanto il punto di partenza per altro. È una risposta molto vaga, però per me ha funzionato. Ha funzionato molto il lasciarmi trasportare dalle circostanze, perché non sempre quello che ci immaginiamo come il nostro modello di vita poi funziona per noi. Io ad esempio anni fa mi immaginavo come una scrittrice, ma in questo momento non mi ci vedrei, come non mi ci vedo a fare la designer. Con il tempo mi sono ritrovata a ritagliarmi una strada, un percorso che era quello fatto apposta per me, che è molto diverso da qualunque cosa mi fossi immaginata.