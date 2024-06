Lucia Giupponi, una bici per scoprire la bellezza e il senso dell’esistenza

Gli occhi di Lucia Giupponi, azzurri e fieri, di luoghi ne hanno visti tanti, come tanti, del resto, sono i chilometri che le sue gambe, pedalando, hanno macinato in giro per il mondo. Eppure, per lei, il posto del cuore rimane quello in cui è cresciuta, quello che ha forgiato il suo carattere e, soprattutto, il suo amore per la libertà e per la vita. «Ho sempre avuto una forte predisposizione per lo sport e per le attività all’aria aperta – racconta Lucia Giupponi che, qualche mese fa, ha compiuto quarant’anni – Fondamentali, per la mia formazione, i tanti anni come animatrice presso il centro ricreativo estivo della parrocchia di San Martino (Piazza Brembana e Lenna, ndr), ma anche il lavoro in cucina, nella gastronomia di famiglia». Professione, questa, che influisce sulla scelta del percorso di studi. «La gavetta ai fornelli mi aveva spinto a iscrivermi all’istituto alberghiero di San Pellegrino Terme – spiega Lucia – ma il vero obiettivo era ottenere il diploma per poter frequentare l’università e conseguire una laurea in Scienze motorie. Il mio sogno era infatti quello di diventare professoressa di educazione fisica».