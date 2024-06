Stefano Nazzi, il racconto di una cronaca senza sensazionalismi

L’ultimo romanzo di Nazzi racconta le vicende legate ai più celebri criminali milanesi: Francis Turatello, noto come “faccia d’angelo”, insaziabile di potere, Renato Vallanzasca, “il bel René”, rapinatore anarchico le cui azioni hanno colpito anche la provincia bergamasca, e Angelo Epaminonda, detto “il tebano”, gangster feroce e spietato. Quella di «Canti di guerra» è una Milano degli anni Settanta irriconoscibile per chi non l’ha vissuta. Violenta, corrotta e oscura, con bossoli di pistola per le strade, una media di centocinquanta omicidi all’anno, piena di delinquenti, imprenditori e personaggi dello spettacolo, con le bische nascoste dentro a palazzi insospettabili, rapine all’ordine del giorno e delitti di ogni genere. Ancora una volta Nazzi riesce nell’intento di ricostruire i fatti in modo chiaro e preciso, evitando eccessi in tecnicismi, accostando l’analisi del contesto sociale, culturale e psicologico in cui i casi si inseriscono. In attesa dell’incontro a Bergamo, abbiamo parlato del suo lavoro.