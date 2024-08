Babacar Diop e il Nakama Manga Cafè, un rifugio per appassionati d’animazione

Decido di «scavare» un po’ di più e arrivare alla genesi di questa passione chiedendo a Baba quale sia stato il suo primo approccio agli anime. «La scena in cui Freezer elimina Crilin in Dragon Ball. Ai tempi vivevo ancora in Senegal. Ricordo che ero appena tornato da scuola e mi sono trovato davanti a questa scena potente, anche un po’ violenta forse. Sta di fatto che ha attirato la mia attenzione e da lì ho iniziato, senza che me ne rendessi conto, a coltivare una passione. Poi una volta venuto in Italia, a 13 anni, mi sono reso conto che qua era una realtà ancora più viva, reale e vissuta, oltre che più condivisa. Mi sono approcciato a One Piece, a Naruto, ho cominciato a girare per i forum in rete cercando informazioni, ho scoperto i manga e… eccomi qui».