Emulare una rockstar: un breve viaggio nel mondo delle tribute band

GM: I Vipers sono nati molti anni fa. Io mi sono unito alla band nel 1998, quando cercavano un cantante. All’inizio eravamo un gruppo di ragazzi di Brembate Sopra e abbiamo iniziato facendo cover rock e hard rock, spaziando tra artisti italiani come i Timoria e internazionali come gli Europe e i Queen. Nel 2001, partecipando a Emergenti Live su TV Bergamo – competizione che abbiamo anche vinto – abbiamo iniziato a scrivere pezzi nostri, con la speranza di costruirci un futuro nella musica. Verso il 2003-2004, per trovare più occasioni di suonare, ci siamo adattati alla richiesta di un locale: organizzare una serata a tema dedicata ai Queen, la nostra band preferita. Da lì è nata la nostra avventura come tribute band, un fenomeno che all’epoca era ancora poco diffuso. Da allora non ci siamo più fermati, trasformando questo progetto in un vero lavoro circa 12-13 anni fa. La formazione è cambiata nel tempo e ora siamo stabili da un paio d’anni. Il Covid ha avuto un forte impatto, portando alcuni membri a fare scelte di vita diverse, ma il progetto è andato avanti. Una svolta importante è arrivata nel 2016, quando abbiamo iniziato a suonare all’estero, partecipando a festival in Olanda e, successivamente, in paesi come Romania, Francia, Spagna, Germania, Lituania, Slovenia e altri. Ora giriamo regolarmente in dieci paesi europei, portando avanti con passione la musica dei Queen.