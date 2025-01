Un nuovo tesoro musicale impreziosisce la Fondazione Polli Stoppani

Il nome di questa realtà inquadra, come autentici “inquilini” della Biblioteca, due figure di spicco del panorama musicale italiano e non solo, ovvero il direttore d’orchestra e compositore Victor de Sabata (1882 - 1967) e Aldo Ceccato: «Victor de Sabata fu celebre come direttore d’orchestra, ma non solo: presso la Biblioteca sono conservate diverse pagine da lui composte, di altissimo valore a livello musicale – sottolinea Loglio – Il suo repertorio, come direttore, spaziava dai classici fino a Wagner, Puccini, Strauss e gli impressionisti francesi, a lui contemporanei: il legame con la contemporaneità era così forte tanto che, nel 1925, ebbe modo di dirigere la prima esecuzione dell’opera di Maurice Ravel “L’Enfant et les sortilèges”. Fu per molti anni, fino al 1959, Sovrintendente Artistico presso il Teatro alla Scala di Milano, con il quale mantenne sempre un rapporto estremamente stretto, pur continuando a collaborare con moltissime orchestre in tutto il mondo».