notedicasa: la musica sacra nel repertorio di cinque (non scontati) compositori bergamaschi

Il vasto mondo musicale del nostro territorio non è da meno, in questa ricerca di bellezza: luoghi come la Basilica di Bergamo o quella di Gandino sono stati, nel corso dei secoli, spazi in cui l’arte della musica si è unita alla preghiera di moltissimi fedeli, che ritrovavano nei suoni uno spazio di conforto e un luogo ideale per l’anima per potersi confidare a Dio.