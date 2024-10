Sessione in #salaprove con le Hellfox, metal band al femminile

Finite le prove, gli strumenti vengono riposti nelle custodie e riportati in macchina. Salutato il gestore del Goomba Studio, si decide di andare a mangiare qualcosa in un locale vicino. Per quanto sembrerebbe che la serata non abbia più nulla da dire, in realtà è proprio la parte finale quella più ricca di dettagli. Tra un bicchiere di birra e un panino infatti si discute della logistica dei prossimi appuntamenti, del bilancio delle serate e dei nuovi progetti. Tra i mille nomi di componenti di band, gestori di locali e promoter ammetto di essermi perso in più di un’occasione, ma il senso generale del discorso è chiaro. Essere ben informati, organizzati e presenti è la chiave per crescere come band (e in realtà in qualsiasi ambito). Non che la musica non sia importante – anzi, quella è fondamentale – ma, una volta trovata la propria cifra stilistica, non bisogna limitarsi al mantenimento della situazione. Forse è questo, insieme a tanto divertimento, il “segreto” delle Hellfox e di molti altri gruppi che popolano i palchi Italiani. Finita la serata ci salutiamo, non prima però di aver realizzato un piccolo video promozionale del concerto da pubblicare sui social, strumento ingiustamente demonizzato dai puristi ma utilissimo per mantenere un contatto diretto con i propri fan.