A Bergamo le «Audizioni d’Organo» sulle orme di una grande tradizione francese

«Abbiamo voluto creare una iniziativa che ci permettesse di valorizzare lo strumento, nel corso del tempo, poco sfruttato in ambito concertistico – afferma Alessandro Chiantoni, direttore artistico del Comitato «Primavera dell’Organo» e co-ideatore dell’iniziativa insieme al priore del convento Fra Angelo Preda – È uno strumento leggero, con una meccanica complessa e soprattutto sperimentale, per via delle numerose innovazioni che l’organaro Locatelli introduce per la prima volta in ambito bergamasco. Uno degli obbiettivi, con queste “Audizioni”, è anche quello di tenere in manutenzione lo strumento, che necessita sempre di cure adeguate».