Musica come catarsi, la storia e l’esordio dei Long White Clouds

AB: Sono cresciuto in una piccola città sulla costa, Napier, in una famiglia di musicisti e amanti della musica: questo contesto mi ha permesso di sperimentare con vari strumenti fin da piccolo. Ho suonato il violino alle medie, anche se mi vergognavo un pochino perché non era uno strumento molto rock.

Così iniziai a strimpellare la chitarra di mia mamma che c’era in salotto, imparando da autodidatta a suonare la musica che mi piaceva: Smahing Pumpkins, Pearl Jams, Nirvana, tanto grunge insomma. Iniziai anche a scrivere pezzi miei intorno ai 14/15 anni. Per me fu un grande sfogo; a quel tempo la mia famiglia subì un grande lutto: la morte di mia sorella Emily a soli 16 anni. Trovai una mia catarsi grazie alla musica; suonai per un po’ in un gruppo metal che si chiamava «Trauma», neanche a farlo apposta. Da quel momento ho sempre usato la musica per far uscire i miei pensieri e trovare chiarezza.