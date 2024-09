Con «Musica Mirabilis» Clusone svela il «suo» Legrenzi

Il percorso costruito da «Musica Mirabilis» si propone come un viaggio alla scoperta del repertorio meno noto di Giovanni Legrenzi, fino all’importante anniversario: «Nelle prime due edizioni, il festival si è fatto apprezzare per la valorizzazione del repertorio legrenziano, fino ad oggi non ancora eseguito e per la promozione di giovani talenti esecutivi. Il festival continuerà a seguire questa linea fino alle festose celebrazioni del 2026, quando ricorrerà il quarto centenario della nascita di questo artista, tanto amato da Bach e da Händel per il suo genio ineguagliabile e universalmente riconosciuto», evidenziano Giovanni Acciai e Ivana Valotti.