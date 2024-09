ABC presenta «cittadiDanza»: la danza come spazio inclusivo

Nell’area tematica «Educare alla danza» si trovano laboratori progettati per bambini (fascia 0-10 anni), famiglie, adolescenti e adulti. In collaborazione con associazioni come «Immaginare Orlando» e «IN-Cordata» verranno offerte lezioni inclusive come «Dance Well», rivolto (non solo) a persone con sindrome di Parkinson, e «Dance Ability» pensato per persone con abilità diverse. Quest’ultimo progetto prevede anche delle sessioni gratuite a Grumello del Monte, per garantire la massima accessibilità a chiunque desideri partecipare. «Quando si ha a che fare con persone con disabilità la danza ha il potere di portare benessere, sia fisico che sociale, grazie al trovarsi insieme per fare qualcosa di diverso. Relazionarsi con lo sguardo, capire, sentire come l’altro si muove, questo è un bagaglio che talvolta le persone disabili perdono, come anche l’essere toccati. La cosa interessante è che non si lavora su gruppi chiusi, ma con gruppi misti: alla lezione di Dance Ability tutti possono partecipare e incontrare corpi diversi», spiega Serena Marossi.