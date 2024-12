bestof2024: Marina Abramović, una mostra per ritrovare l’Arte di morire

Irrompe a Bergamo il memento mori di Marina Abramović (Belgrado, 1946), ed è subito chiaro, anche agli scettici che guardano all’arte contemporanea come a un’indistinta nebulosa, che un artista vero lo si riconosce immediatamente. È, infatti, una lezione da non perdere la mostra «Between breath and fire», curata da Karol Winiarczyk e allestita fino al 16 febbraio in quel luogo sospeso nel tempo che è il complesso ex industriale dell’ex-Gres di via S. Bernardino 141, riqualificato dal Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti e ribattezzato «Gres art 671», nuovo polo cittadino di produzione culturale che apre definitivamente i battenti con una vera, grande artista del nostro tempo.