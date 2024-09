C’è un po’ di Bergamo in San Pietro: Attilio Nani, Giacomo Manzù e gli studi di Valentina Raimondo

VR: Il rapporto con Manzù in effetti è rimasto e si è intensificato; nel 2021 l’Università di Bergamo mi ha assegnato un contratto di ricerca, un sogno che nutrivo dal dottorato. Penso che questa sia una grande fortuna, di cui sono estremamente grata: non è scontato rendere la ricerca il pane per la propria vita e l’Università ha dimostrato di credere in questa progettualità e nelle mie potenzialità.

C’è chi riesce a perseguire una carriera accademica lineare, senza interruzioni. Io, invece, ho sempre lavorato da freelance, moltiplicando i lavori e le possibilità; ora posso dedicarmi solo alla ricerca, ma è frutto di una gavetta lunga: ho lavorato in museo a contatto diretto con le opere d’arte, studiato negli archivi della C.E.I e del Vittoriale, collaborato con il Museo delle Storie per «Bergamo 900», possibilità di entrare ancora più a contatto con la storia della nostra città.

Il lavoro negli archivi può sembrare noiosissimo, ma è proprio attraverso i documenti che si entra in punta di piedi nei pensieri degli artisti. Ci si sente delle mosche capaci di respirare l’aria di anni che non ci sono più. Ti ritrovi a vivere quello che studi, diventa totalizzante. Scopri nuove potenzialità di Bergamo, continui a farne il tifo.