Angelo Morbelli. Il lago d’Iseo, per sempre

E gli interrogativi non finiscono qui: in primo piano , una figura femminile giace del tutto abbandonata su una sdraio; il libro che teneva tra le mani, ormai scivolato a terra: dorme? Riposa? È malata? È morta? La risposta arriva dalla vibrante veduta del lago d’Iseo che si apre sullo sfondo, ripresa dall’altopiano di Bossico. È la luce del lago al tramonto, che illumina la sponda bresciana mentre quella bergamasca, così come la figura femminile, sono – simbolicamente – già in ombra…