Uno sguardo a 360 gradi dalla cima del monte Redondo

Riguardo al borgo di Ave mi piace citare le parole di Enzo Valenti, giornalista della valle Seriana e decano de L’Eco di Bergamo, in un’intervista del 2021 curata dalla nostra Marina Marzulli: «Sono contento, vent’anni fa, di avere raccontato la storia degli ultimi abitanti di Ave di Ardesio, frazione distante un’ora di cammino dal paese. Erano rimasti in quattro: l’Angelina, il marito e i due cognati. Ora non ci abita più nessuno, ma io ricordo i tempi in cui c’era una piccola osteria e la scuola sussidiaria. Gli ultimi abitanti contadini ci parlavano delle loro difficoltà e della vita grama che conducevano, anche se per fortuna loro avevano le mucche e non erano poverissimi rispetto ad altri, che davvero mangiavano solo polenta e pica sö (un modo per dire che oltre alla polenta non c’è altro, oppure per indicare l’abbinamento della polenta con salumi, sarde salate, o formaggi, ndr). Erano persone di grandissima manualità: costruivano tutto loro con il legno, comprese le posate e gli attrezzi per scremare il latte. Tutto un sapere andato perso, come la conoscenza delle erbe spontanee dei boschi e dei pascoli, dal paruch alla cicerbita (due erbe montane, ndr). Ne conoscevano un centinaio».