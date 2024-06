«Clorofilla»: per sentirsi comunità nell’arte contemporanea

C’è un’occasione da non perdere, a Bergamo, dal 12 al 23 giugno. Per gli amanti dell’arte, per curiosi, per chi non rinuncia a una passeggiata per le strade della città in questo timido inizio d’estate. Torna l’appuntamento con « Clorofilla », l’ormai tradizionale mostra di fine anno dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara – Politecnico della Arti di Bergamo, giunta alla sua sedicesima edizione. L’inaugurazione si terrà giovedì 12 giugno nella sede centrale dell’Accademia (Piazza Giacomo Carrara 82d); le mostre negli spazi di via Pignolo 73 e in GAMeC sono visitabili dalle 17.