«Medioevo Ritrovato». Il Convento di San Francesco si racconta

I lavori cominciano il 4 novembre del 1937 e durano pochissimo. Nel 1938, la sede viene inaugurata alla presenza del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Selvelli riscopre quanto era stato coperto durante il periodo carcerario, recupera e riporta in vita sia gli affreschi (come il «Cristo crocifisso fra la Vergine e san Giovanni» o i «Santi Giovanni Battista e Pietro», ancora oggi visibili), sia diversi elementi architettonici medievali. “Ritrova” il Medioevo, proprio come recita il titolo della mostra. «Uno degli obiettivi dell’ingegner Selvelli era anche quello di “musealizzare” questo luogo – spiega Pacchiana – Selvelli pensò proprio al Museo del fabbricato e della scuola. Ed è per questo che sia all’interno della Chiesa che nel resto del convento spiccano delle targhe didascaliche ». Come quella, ad esempio, che indica un avanzo di antico pavimento in battuto veneziano.