Una perla tira l’altra. Nel Palazzo del Podestà, racconti di viaggi e «magnifici ornamenti»

MM: Ne incontriamo diverse nell’Accademia Carrara di Bergamo. La «Lucina Brembati» di Lorenzo Lotto sfoggia perle in testa, attorno al collo, sulla collana. Curiosamente non porta gli orecchini, per i quali nel Cinquecento esplode una vera passione dopo secoli in cui le donne non li avevano potuti portare. Li indossano Galla Placidia e le donne dell’antichità fino al VI secolo e poi più nulla fino al XVI secolo, perché la cultura cristiana era contraria ad ogni modifica del corpo che Dio ci ha donato, tanto più se si trattava di bucare il lobo dell’orecchio per appendervi una perla, che il mondo cristiano definiva “difetto della conchiglia”. E poi ci sono le perle addosso ai bambini, come la celebre «Bambina di Casa Redetti» di Giovan Battista Moroni. In questo caso, il filo di perle intorno al collo è il simbolo della futura sposa. Del resto, ritratti come questi erano spesso inviati al futuro partner per fargli conoscere la fanciulla e prendere accordi che preparassero la strada al matrimonio. Inoltre, le leggi suntuarie vietavano di indossare perle e pietre preziose, consentite solo alle neospose come simbolo di passaggio di status e una sorta di premio a queste donne che poi faranno tanti figli (e spesso moriranno di parto). Ma in Accademia Carrara c’è anche una bellissima «Madonna del latte» di Andrea Previtali con un delicato cappuccio tutto intessuto di perle, così ben rotonde e messe in luce da richiamare senza dubbio il capezzolo che la Vergine porge al Bambino, con un evidente riferimento alla vita.