Ventiquattro studenti e un’opera d’arte. L’ultimo viaggio dell’Alcova di Ganimede

Adham Hassan: Abbiamo scoperto che il trasporto delle opere d’arte è davvero un mondo. Ci sono regole molto rigide, dettate da leggi di conservazione. L’Alcova di Ganimede è una scultura che è quasi un edificio per la sua impotenza. Per arrivare ad Alzano Lombardo è stata smontata in molti pezzi; il camioncino responsabile del trasporto, poi, non riusciva a raggiungere l’ingresso del museo, per cui le varie casse sono state trasportate a mano, una per una, per 50 metri. Molte volte, quando andiamo nei musei, non pensiamo alla difficoltà che può esserci, anche solo logistica, nell’aver voluto un’opera in una sala.