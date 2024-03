«La Valle delle Basiliche»: i tesori dell’arte sacra in ValSeriana

Nel museo sono riposti manufatti di varia natura: molti provenienti da diverse parti del nord Italia, alcuni originari del nord Europa. «La quantità e la qualità degli oggetti conservati nel museo raccontano l’opulenza dei mercanti gandinesi – spiega Rizzoni – Si pensi, per esempio, alle serie di arazzi fiamminghi, ma anche argenti preziosi e una gran quantità di calici, ostensori, pissidi, sculture lignee che provengono da Vienna, Augusta, Strigonia e da altre cittadine europee. Attraverso il settore dedicato ai paramenti, nel museo si può idealmente tracciare la storia del tessuto ecclesiastico, dalla metà del 1400 fino ai nostri giorni: al suo interno sono infatti custoditi una gran quantità di tessuti aulici di notevole importanza. La stessa cosa vale per i merletti (esposti in 44 cassetti): anni fa, è stata pure stampata una guida dove la raccolta gandinese è stata classificata come la più importante a livello europeo. Si parla sia del merletto bianco (realizzato in lino), sia del merletto in filo metallico (oro o argento)».