Lo Spazio Giacomo, una galleria sperimentale per giovani artisti

Secondo Pedrini, è proprio questo aspetto didattico la base su cui si fonda la vera essenza di «Giacomo». «Creare una mostra non significa solamente apprendere dei quadri o decidere di proiettare dei video. Alle spalle di ciò che vede il visitatore c’è un’organizzazione complessa che va dall’allestimento alla preparazione di testi. Per noi affidare questo spazio agli studenti non significa solo calendarizzare un “momento espositivo”, ma anche e soprattutto dare forma ad un percorso didattico dove i giovani artisti possano fare esperienza. La base è ovviamente quella della galleria espositiva, ma con maggiori libertà espressive. Una cosa che mi piace sottolineare è che nello Spazio Giacomo è possibile incontrare mostre con un grado di sperimentalità molto più ampio rispetto a quelle che si possono trovare in altri contesti, perché non si tratta di una galleria privata in cui l’obiettivo del gallerista è quello di vendere opere, né di uno spazio istituzionale come può essere un museo. Giacomo è una realtà in cui prendono forma tutti quegli stimoli che gli studenti hanno fatto propri durante il percorso accademico».