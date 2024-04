Vienna Skyline, un viaggio di 200 anni in musica per il «Festival Pianistico»

Il tema scelto, per l’edizione del 2024, è la città di Vienna. Culla della musica europea a partire dal XVIII secolo, dalla grande capitale asburgica sono passati e hanno vissuto i più importanti nomi della musica occidentale, come Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, Mahler, Schönberg, Berg, Webern e molti altri. La città è diventata un punto di riferimento in particolare per il pianoforte e per la musica sinfonica europea.