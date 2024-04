«Siamo sognatori e divulgatori di musica». A Levate, torna il Concorso Internazionale Lirico “Piero Boni”

Qual è, in conclusione, il valore che un Concorso come questo porta in sé? «L’incoraggiamento e la valorizzazione del talento sono parti integranti di questo progetto, andando oltre il timore. I concorsi aiutano per dare una spinta in più, dando luce alle proprie competenze, trasmettendo anche una profonda fiducia in sé stessi. Il confronto è un aspetto fondamentale, perché è proprio da queste esperienze che si impara a crescere e a costruirsi come artisti e come persone: anche la commissione, in questo aspetto, ricopre un ruolo importante. Noi, come organizzatori, abbiamo una grande responsabilità: dobbiamo infatti continuare a seminare , sostenendo i giovani musicisti verso la divulgazione. In sostanza, siamo divulgatori e sognatori di musica».