I Folkstone, «La fabbrica dei perdenti» e il giorno in cui è ricominciato tutto

LM: Che il mercato musicale sia cambiato è un dato di fatto. Quando ci siamo lasciati, nel nostro settore si era ancora molto legati all’album in CD, ora il supporto fisico è considerato come superato. È cambiato anche il modo di fruizione della musica ma, onestamente, sono cose a cui badiamo poco, per cui non so darti una risposta precisa. Per noi la cosa più importante sono i concerti dal vivo e forse è anche per quello che abbiamo un legame così forte con la gente che ci segue. Al di là dei numeri sui canali streaming, per noi suonare dal vivo è fondamentale. Credo sia un concetto mal visto in certi ambiti, ma sono convinto che la musica dal vivo rimanga il cuore della musica.