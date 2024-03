Con «Polasound» la magia del jazz arriva dritta al cuore

Arriviamo alla fine della nostra discussione giusto in tempo per poter assistere all’ingresso in scena dei due ospiti della serata. Cala il silenzio e Bombardieri comincia a far risuonare il suo clarinetto in sala, mentre Beccalossi lo accompagna alla fisarmonica cromatica. È questo l’inizio di un concerto coinvolgente e speciale. In altri contesti non avrebbe infatti reso in modo così incisivo: la mancanza di barriere ha permesso ai due musicisti di avere in tempo record l’attenzione del pubblico, entrando in dialogo con i presenti e donando anche un tocco divulgativo alle presentazioni dei singoli brani.