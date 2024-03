Gli appuntamenti di «Bergamo Jazz» tra passato, presente e futuro

«I n The Moment of Now» è il tema scelto dal direttore artistico Joe Lovano per questa edizione, un invito a immergersi nell’attualità della musica jazz, rispettandone al contempo la profonda storia e lasciandosi trasportare dalle sue infinite possibilità creative. « Bergamo Jazz Festival » si distingue per la sua naturale propensione internazionale, offrendo una finestra aperta sul mondo della musica jazz, facendosi punto di incontro tra diverse tradizioni musicali e culturali. In questo contesto, il festival si propone di essere non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per celebrare la musica jazz nel suo presente, con uno sguardo rivolto al futuro e un riconoscente rispetto per il passato.