Ana Carla Maza, cantami il canto del Caribe

Non a caso, la prima riga della biografia di Ana Carla Maza dice: «Nata a L’Avana quando Wim Wenders stava iniziando le riprese di “Buena Vista Social Club”». Non in quale anno è nata, ma in quale musica. E il nostro incontro parte proprio da lì. Maza, prima che del suo disco, mi parla del suo Paese: «A Cuba la musica è un fenomeno culturale. Fa parte delle giornate di tutti, si ascolta sempre, dalla mattina alla notte. Dopo la scuola, dopo il lavoro, in qualsiasi piazza le persone si ritrovano per suonare o ascoltare, si riuniscono in trio, quartetti con chitarra, percussioni, cantando. Questo ambiente così musicale a L’Avana, ma anche in tutto il resto del Paese, è sempre nei miei ricordi, ci sono cresciuta. Inoltre, sono nata in una famiglia di musicisti, perciò la musica per me era fuori e dentro casa. Suonare il pianoforte e il violoncello erano un rifugio personale, sin da bambina passavo molte ore praticando, perfezionando e imparando. Sempre con estrema passione per lo strumento, per la musica in generale, con una connessione forte e profondamente emotiva».