Maria Grazia Bellocchio e il pianoforte, «fare musica vuol dire credere nelle proprie passioni»

MB: Ciò che ho potuto raccogliere dalla mia esperienza come docente è il fatto che anche noi insegnanti abbiamo sempre qualcosa da imparare: il confronto tra me, gli allievi e i miei colleghi rappresenta sempre un’importante occasione di crescita personale. In generale, per insegnare è fondamentale costruire un rapporto individuale con l’allievo, creando un percorso di crescita e fornendo gli strumenti per affrontare le varie difficoltà che si presentano sul cammino. È importante dunque non solo curare l’aspetto tecnico, ma anche sviluppare il talento, erudirlo e lavorare affinché la bella esecuzione non sia solo “corretta”, ma sia soprattutto personale e artistica, attraverso un percorso di curiosità e una continua proposta di stimoli per il miglioramento. La curiosità, infatti, è ciò che dovrebbe spingerci nel nostro lavoro: per esempio, l’apertura nei confronti dei repertori contemporanei rappresenta un aspetto fondamentale per lo studente, affinché conosca il mondo musicale del nostro presente, rapportandosi anche con i giovani compositori di oggi. In generale, fare e insegnare musica oggi è anche più facile: ci sono molti canali aperti, che danno opportunità di sviluppo e di approfondimento su tanti aspetti, affinché possano incuriosire gli studenti verso tanti percorsi diversi.