Napoli è “pop”, a Bergamo già dal Seicento

EF: Non deve sorprenderci che una buona parte della pittura partenopea seicentesca sia giunta nella bergamasca transitando dalla laguna: Venezia nel XVI e nel XVII secolo rappresentava lo snodo attraverso cui le merci viaggiavano dal Viceregno alla Lombardia, spostandosi lungo la dorsale adriatica. Le opere d'arte si commerciavano proprio come le altre merci, esisteva un mercato apposito. Arrivavano via mare partendo dai porti della Puglia, in particolare da Manfredonia; risalivano poi l'Adriatico, arrivavano a Venezia, prendendo in seguito la via della terra ferma per raggiungere la città di Bergamo. Moltissimi bergamaschi commerciavano in Laguna e vi risiedevano, occupando anche alcune posizioni di rilievo nella città. È proprio la loro condizione di mercanti che li pone in contatto con la pittura napoletana, tanto apprezzata dai collezionisti della Serenissima.