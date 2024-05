Lovere romana: un “tesoro” sulle rive del lago

La mostra è l’occasione per riportare temporaneamente a Lovere alcuni dei materiali provenienti dalle sepolture messe in luce nel 1907, dalle quali proviene anche il cosiddetto “tesoro di Lovere” che comprende la nota “coppa del pescatore” (non trasferita in mostra per motivi conservativi), gioielli in oro e argento, vasi, ornamenti e numerosi altri reperti, oggi conservati e in parte esposti al Museo Archeologico di Milano. Il confronto è con i corredi di alcune delle tombe loveresi, oggetto dell’indagine archeologica sistematica condotta da parte della Soprintendenza Archeologia della Lombardia tra il 2013 e il 2015, che ha permesso una comprensione completa della necropoli. Quest’ultima, come era consuetudine nel mondo romano, si sviluppava all’esterno dell’abitato, lungo la strada di collegamento con la Valle Camonica.