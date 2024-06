Clara Maffei, salonnière del Risorgimento tra Clusone e Milano

Sin qui la storia che, tra romanticismo e lotte risorgimentali, ci è stata tramandata. Ma la mostra propone molti pezzi mai esposti, che restituiscono un ritratto inedito della contessina, come spiega Claudio Rota, curatore della mostra insieme a Irene Ferretti, e presidente del Comitato Clara Maffei: «Un certo appannarsi dell’immagine della Contessa Clara Maffei iniziò dopo l’Unità d’Italia, quando una nuova generazione di intellettuali prese il sopravvento sugli eroi del Risorgimento e il declino nel ‘900 proseguì fino a confinare la Contessa tra i cimeli di un’epoca passata e nei versi de “L’amica di nonna Speranza” di Guido Gozzano. La conoscenza e lo studio della figura di Clara si è fermata sostanzialmente agli anni Venti del ‘900, ma oggi nuovi studi sulla sua persona, sul circolo culturale che la vide protagonista, sulla sua stessa immagine fisica smarrita nelle oleografie, stanno riscrivendo la sua biografia, riportando in superficie una donna straordinaria che seppe fare dell’amicizia e delle relazioni la sua guida durante periodi così travagliati e luttuosi come quelli delle nostre guerre di indipendenza. Si scopre, infatti, che il materiale da lei prodotto e la rete femminile e maschile di cui era al centro sono più ampi di quanto è stato finora portato in luce. Grazie a queste scoperte e in concomitanza con esse, è nato il progetto “Clara Maffei un’amica a tutta prova”, che cerca di descrivere e rielaborare un personaggio tanto complesso e decisivo per l’identità italiana».