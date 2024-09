coseserie: «Mad men»: strategia del desiderio, critica e storia del potere moderno in una delle migliori serie di sempre

Il consumismo iniziava ad essere al centro della cultura, di conseguenza, la pubblicità era una forza potente con il compito di modellare i desideri e le aspirazioni delle persone. «Questo dispositivo non è una navicella spaziale, è una macchina del tempo. Va avanti e indietro. Ci porta in un posto dove desideriamo ardentemente tornare», dice il protagonista, Don Draper, riferendosi alla nostalgia creata dalla pubblicità. «Mad Men» affonda nei dettagli e ci spiega come siamo arrivati qui: prima dello storytelling, prima di slogan come «Vendiamo emozioni, non oggetti», ci sono il capitalismo e il branding, dove l’emozione associata a un marchio diventa cruciale per la sua identità.