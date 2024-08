coseserie: 5 serie tv da guardare in vacanza

Eccoci al medical drama di cui forse non avevate bisogno. Io mi ero lasciata rapire dai due protagonisti della serie: Emily VanCamp, che è stata Amy di «Everwood» e Matt Czuchry, che ha interpretato Logan in «Una mamma per amica». Quando si parla di medical drama, il primo titolo che viene in mente è quasi sempre «Grey’s Anatomy», la serie iconica che ha dominato il genere per anni o altre produzioni come «Scrubs» o «Dr. House». Ogni anno, sono diverse le serie appartenenti a questo genere che cercano di trovare il loro spazio in un panorama ormai affollato. Molte di queste, però, iniziano in modo promettente per poi scivolare nel cliché e nella ripetitività, diventando presto dimenticabili.