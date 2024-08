Tra natura, habitat e avventura lungo «Il Grande Sentiero»

Per tre fine settimana «Il Grande Sentiero» fa tappa anche in tre rifugi del territorio: a partire dal Longo, dove sabato 24 agosto alle 17 la chef Veronica Panzeri proporrà un laboratorio di raccolta erbe e cucina d’altura, con degustazione a seguire. (Evento gratuito, prenotazione consigliata a [email protected]) Alle 21 ci sarà la replica di «Un pasteur» di Louis Hanquet. Dalla solitudine di un pastore in alpeggio si passa alla spedizione dell’ex consigliere sul clima della Casa Bianca Molly Kawahata in partenza per l’Alaska, dove troverà una risposta sorprendente a cosa possiamo fare per risolvere la situazione. Questo è «The Scale of Hope» di Josh Murphy, che sarà proiettato sabato 31 agosto Rifugio Alpe Corte in Valcanale alle 21.