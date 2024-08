«Anatomia», «Killers of the Flower Moon», «The Killer» e «Hit Man». Quattro film da recuperare in queste sere d’estate

«Killers of the Flower Moon» non sembra sulle prime un film di Martin Scorsese e del resto tre ore e venti di film tutte ambientate nella riserva indiana della tribù Osage, nord est dell’Oklahoma, all’inizio degli anni ‘20 del ‘900, non paiono esattamente in linea con il più classico cinema “newyorkese” del regista originario del Queens. Tuttavia se si osserva bene, se ci si lascia coinvolgere dal ritmo della storia – che un regista strepitoso come Scorsese è capace di raccontare come nessun altro – e se si “entra” completamente nel film, diventa chiaro come tutto sia tipicamente scorsesiano. A cominciare dall’impianto narrativo, che somiglia a una gangster story, dove dei personaggi entrano in un mondo al quale non appartengono intenzionati a dominarlo (come in «Toro scatenato», «Il colore dei soldi», «L’età dell’innocenza», «Casinò»...). Si tratta di Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e William King Hale (Robert De Niro) nelle sorti di faccendieri e speculatori che favoriscono le unioni fra bianchi e nativi con il fine di prendersi la terra di questi ultimi ricorrendo a ogni espediente, compreso l’omicidio.