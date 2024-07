«La donna elettrica», «Captain Fantastic», Miyazaki e «Into the Wild». Quattro film da scoprire «a piedi nudi nel parco»

Non è il solo titolo in cui la sensibilità e l’agire individuale si pongono in un orizzonte collettivo, nutrendosi di uno “slancio” sociale. Altre storie singolari invitano a guardare oltre il proprio naso, a non fare del proprio ombelico il centro del mondo, e suggeriscono che è spesso cambiando sé stessi e il piccolo mondo che ci circonda che si può cominciare a cambiare la società. È il caso di « Captain Fantastic » (Matt Ross, 2016) in programma sabato 3 agosto. La storia di una famiglia statunitense – di un padre e dei figli in particolare, dopo il suicidio della moglie – che per anni vive in una foresta, lontano dalla “civiltà” dei consumi e dai modelli dittatoriali dello stile di vita capitalistico, in connessione invece con la natura e la cultura intellettuale. Tutti insieme, sempre per una “questione privata”, si troveranno a dover riarticolare le loro vite e le loro identità affrontando il divario culturale che li separa dal resto della società.