Da Cannes arrivano Lanthimos, l’ultimo «Mad Max», Honoré e il film di Minervini sulla guerra civile americana

Come già si capisce dall’ossatura degli episodi, l’intenzione di Lanthimos non è esattamente quella di prendersi sul serio, e dopo un film complesso e ricco di spunti e riflessioni come «Povere creature!», la sensazione è che con «Kinds of Kindness» cerchi più che altro un divertissement o più probabilmente un’occasione – datagli dall’improvviso status di superstar raggiunto dopo la pioggia di premi conquistata con «Poor Things» – per mettere insieme un po’ di idee che aveva lasciato chiuse in un cassetto. Il risultato è un film che riporta il cinema di Lanthimos allo stile freddo e calcolato degli esordi, vicino alle atmosfere di «Il sacrificio del cervo sacro», ma che in fondo non sembra avere grandi pretese autoriali. Insomma, un ritorno al passato che potrebbe stupire qualcuno, ma che siamo certi non arresterà l’ascesa folgorante del regista ateniese verso quell’Olimpo del cinema mondiale di cui è ormai uno dei punti di riferimento.