Mercanti di ghiaccio, case galleggianti e musica. Il «Bergamo Film Meeting» racconta il Portogallo

È un caldo pomeriggio di agosto. Un uomo suona la chitarra, mentre una famiglia si ritrova a tavola per il pranzo. Così Laura Gonçalves dà inizio al suo «O Homem Do Lixo» (2022). Al centro del racconto, la figura di Manel Botão, uno zio della regista emigrato in Francia, dove visse e lavorò trent’anni come netturbino. Alle animazioni prevalentemente bianche e nere si uniscono i tratti di un personaggio colorato, avventuroso e generoso, capace di aggiustare e dare nuova vita agli oggetti di scarto recuperati a bordo strada: lavatrici, attrezzi per i campi, biciclette da regalare ai nipoti. A ritmo di musica, Laura Gonçalves dipinge un quadro di vita familiare che lascia sullo sfondo un capitolo buio della storia portoghese – la dittatura, la miseria –, per concentrarsi sui ricordi più spiritosi di una famiglia unita.